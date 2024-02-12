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تفاصيل استقبال وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون

07:15 م الإثنين 12 فبراير 2024
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    استقبال وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون
  • عرض 4 صورة
    استقبال وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون
  • عرض 4 صورة
    استقبال وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون
  • عرض 4 صورة
    استقبال وزيرة الثقافة تركي آل الشيخ لبحث سُبل التعاون
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كتب- محمد شاكر:
استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالمستشار ترك آل الشيخ في القاهرة، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأضافت أن اللقاء تناول سُبل دعم التعاون المشترك في عدة مجالات وآليات التنفيذ بشراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجالات المسرح والسينما والغناء.

من جانبه، أكد آل شيخ، حرصه على مدّ أواصر التعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، من خلال برنامج أنشطة مقترح إقامته بين القاهرة والرياض يشمل أقامة عروض مسرحية بنصوص مصرية، وحفلات موسيقية وغنائية بين البلدين.

وأكد آل شيخ، أن مواسم الرياض السعودية تعتمد في معظم فعالياتها على فنانين وكوادر فنية مصرية في العزف والغناء والإخراج بمشاركة كبار الفنانين المصريين.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تركي ال الشيخ

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