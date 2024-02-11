المالية تكشف عن الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات

كتب- حسن مرسي:

كشف مساعد وزير المالية محمد عبد الفتاح عن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات وعن الفئات المستفيدة منها.

وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، ان المعلمين في التعليم القبل الجامعي بالاضافة الى الاساتذه الجامعيين والأطباء وهيئات التمريض يحصلون على علاوتهم بنسبه 15% من الأجر الأساسي الذي كان يصرف لهم في شهر فبراير 2023،

وأضاف مساعد وزير المالية، أنه فيما يخص المخاطبين وهم الموظفين والاداريين والمحاسبين والمحاميين هم الذين يحصلون على 10% من الاجر الوظيفي في شهر الذي كان يطلقونه في شهر فبراير 2023 هو الذين يبلغ عددهم نحو خمسة مليون من الجهاز الاداري للدوله سواء من المخاطبين او غير المخاطبين كما ان هذه الفئه لن تحصل على علاوه فقط بل انهم سوف يحصلون على حافز بنسبه 500 جنيه وتدرج بنسبه 50 جنيه زياده لكل درجه من الدرجات الى ان يصل لنحس 100 جنيه للدرجات الممتازة.

وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن المدرسين فيما الذين في التعليم القبل الجامعي سوف يحصلون على علاوه تبلغ نحو 325 جنيه الى 475 جنيه كما ان الأعضاء المهن الطبيه وأعضاء هيئه التمريض وبقية الفريقات به سوف يحصلون على بدل مهن طبية تبلغ نحو 200 جنيه الى 300 جنيه في الشهر بالاضافة الى بدل السهر من 20 جنيه الى 320 جنيه ومن المقرر أن يتضاعف نحو النصف كما انه سوف يحصل على بدل مبيت بزياده تصل للضعف المبلغ الذي كان يتلقى على هذه الخدمة،

أما فيما يخص المعاشات فكشف أن هناك نحو 10 مليون مستفيد من المعاشات سوف تزيد نسبه المعاشات بنسبه 15% من المعاش المستحق لهم في شهر فبراير وسوف يتم صرف هذه الزيادة في شهر مارس كما أن هناك زيادة أيضا في معاشات تكافل وكرامة بنسبة زيادة 15% أيضا.