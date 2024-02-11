بعد حديث أسامة كمال.. تفاصيل مشروع تنفذه مصر بسيناء يثير قلق إسرائيل

كتب- محمد نصار:

أثار الإعلامي أسامة كمال، أمس، الحديث عن اقتراب موعد افتتاح كوبري الفردان واستئناف حركة القطارات أعلى قناة السويس في اتجاه سيناء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تشغل اهتمام إسرائيل بشكل كبير حيث تترقب موعد افتتاح كوبري الفردان.

مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، قال إن تشغيل كوبري الفردان يأتي في إطار إعادة تشغيل خط سكك حديد "الفردان - بئر العبد"، والذي توقف العمل به لأكثر من 10 سنوات كاملة بسبب سرقة القضبان خلال فترات الانفلات الأمني في أعقاب 2011.

المصدر، أوضح في تصريحات إلى "مصراوي"، أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري الفردان الجديد ليكون ليساهم في نقل الحركة المرورية أعلى قناة السويس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الكوبري القائم بالفعل.

وأكد المصدر المطلع، أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية إجراء أعمال اختبارات تحميل لكوبري الفردان الجديد من خلال تشغيل أحد قطارات السكة الحديد على هذا الخط بشكل تجريبي.

وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من اختبارات التشغيل التجريبية للكوبري والخط بشكل عام تزامنًا مع استمرار العمل في الانتهاء من أعمال السكة في بعض المناطق.

وشدد المصدر، على أن إعادة تشغيل هذا الخط سيمثل نقلة نوعية في ربط سيناء بجميع مناطق الجمهورية.

وأضاف المصدر، أن هذا الخط توقف على مدار أكثر من 10 سنوات كاملة بسبب تعرضه للسرقة في أعقاب الأحداث التي مرت بها مصر منذ 2011.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد (الفردان - بئر العبد)، بطول 100 كم، وتم متابعة استعداد السكة لمسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم، والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها.

وشملت أعمال إعادة التأهيل، إعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني في مسافات متفرقة أخرى من الخط.

كما يتم تنفيذ خط (بئر العبد - العريش) بطول 81 كم، والجسر الترابي لخط (العريش - النخل - التمد - طابا) بطول 275 كم.

ويتم أيضًا تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم (حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة)، وإنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول 20 كم وصولًا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.

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