وزير الصحة يزور قطر.. ويبحث زيادة الدعم الصحي لمصابي غزة

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر؛ لبحث زيادة المساعدات الصحية التي تقدمها مصر وقطر للأشقاء في قطاع غزة.

وقال بيان لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء جاء بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة زار المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات قطر.

ولفت "عبدالغفار" في بيان، إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو من خلال المستشفيات في مصر وقطر.

وأضاف أن وزير الصحة ونظيرته القطرية بحثا الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وقطر، لتوصيل المساعدات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بما يساهم في توفير متطلباتهم وتخفيف معاناتهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة استعرض جانبا من الجهود المصرية في هذا الملف والتي بدأت مع بداية الأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث تم فتح معبر رفح من الجانب المصري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شرح مخطط مستشفيات الإحالة التي خصصتها مصر لمساعدة وعلاج الأشقاء الفلسطينيين، والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، مؤكدا استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب، وإجراء أكثر من 1300 عملية جراحية ذات مهارة فائقة إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، بالدور المصري في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وما قدمته مصر قيادة وشعبا، لمساعدة الأشقاء من المصابين الفلسطينيين، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في قطاع غزة، مؤكدة التنسيق الكامل مع مصر لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.