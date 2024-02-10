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BBC

صدمة للعاملين في القطاع الخاص.. عضو القومي للأجور: لا موعد لمناقشة زيادة الحد الأدنى

10:42 م السبت 10 فبراير 2024

مجدي البدوي

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كتب- حسن مرسي:
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه منذ إعلان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لم يتاح لكي يتم تحديد موعد بشأن موقف القطاع الخاص، منوهًا بأن المبلغ الذي تم زيادته على الأجور كبير، ولم يكن متوقع أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة الـ2000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفرق بين الحد الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة كبير جدًا ويصل لـ2500 جنيه، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.

وتابع: القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات لرفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، مشددًا على أنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاصة ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، كما يجب دعم الدولة من خلال صندوق الطوارئ وهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

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