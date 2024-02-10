اليوم.. التموين تحسم التعاقد على شراء الأرز المستورد لزيادة المخزون

كتب- محمد سامي:

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عروض الشركات المشاركة في الممارسة رقم 2 لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد أي منشأ، طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تكثف الأجهزة الرقابية حملات على الأسواق للتصدي لأي مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو حجب السلع عن التداول على أن يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.