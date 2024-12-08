شبورة مائية وارتفاع حرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس الاثنين حيث يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 22 درجة، المناطق الجنوبية من 25 لـ 28 درجة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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