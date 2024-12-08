القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، المؤتمر الطبي لجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي على مدار عدة أيام وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال جراحة المخ والأعصاب

بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

وخلال فعاليات المؤتمر، ألقى اللواء طبيب ياسر عبد العزيز، مدير المركز الطبي العالمي كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل المهارات التدريبية وتطوير إمكانيات وقدرات الأطباء بما يساعد في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وألقى الدكتور إبراهيم عويس، رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود في دعم المنظومة الطبية، مؤكدًا أهمية تنظيم تلك المؤتمرات للمساهمة في إثراء المجال الطبي بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية في مختلف التخصصات الطبية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية التي تناولت التدريب العملي على أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لأمراض المخ والأعصاب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة وإجراءات التدخل الجراحي باستخدام الأجهزة الطبية المتطورة.

حضر فعاليات المؤتمر، اللواء طبيب عيد الطويل، مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال لجراحة المخ والأعصاب.

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