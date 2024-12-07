وكيل "تموين القاهرة" يوضح تفاصيل ومميزات أسواق اليوم الواحد

كتب- حسن مرسي:

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تعاونية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال مبادرات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح ثابت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن وزارة التموين بدأت بتنظيم أسواق اليوم الواحد في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، لتوفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق، بمشاركة كبيرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الأسواق بدأت في مدينة نصر ثم انتقلت إلى حلوان والأميرية، حيث تشهد اليوم عين شمس فعاليات هذه المبادرة.

وأكد أن هذه الأسواق ستنتشر بشكل أكبر في المناطق المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والشاي واللحوم المجمدة والطازجة، بالإضافة إلى الفاكهة والخضروات.

كما أشار وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إلى أن السلع المعروضة في هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من قبل الطب البيطري لضمان الجودة، خاصة فيما يتعلق باللحوم، حيث يتم التحقق من سلامتها قبل عرضها للبيع.

وأوضح أن أسعار اللحوم تتراوح بين 290 جنيهًا للكيلو للحوم الطازجة و75 جنيهًا للحوم السودانية، وهي أسعار تعاونية تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين.

وأعلن وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن وزارة التموين وفرت جميع المعلومات حول مواعيد وأماكن إقامة هذه الأسواق عبر صفحات مديرية التموين ومحافظة القاهرة، حيث تعمل هذه الأسواق أيام الجمعة في عدة مناطق، بما في ذلك مدينة نصر والأميرية وعين شمس والمرج، بالإضافة إلى أسواق أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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