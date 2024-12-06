المفتي: الدين منهج حياة شامل وليس مجرد طقوس وشعائر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الدين ليس مجرد طقوس وشعائر روتينية، بل هو نظام حياة شامل وضع الله سبحانه وتعالى أسسه لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان ومجتمعه، وبين الإنسان وسائر المخلوقات.

وشدد المفتي خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، على أن الدين في جوهره هو الشعور بالمسؤولية والواجبات تجاه الخالق والمخلوق، وأن هدفه الأسمى هو تحقيق الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة.

وأوضح أن الدين يتكون من ثلاثة أركان أساسية هي: العقيدة، والشريعة، والسلوك، وأن هذه الأركان تتفق عليها جميع الرسالات السماوية.

وحول مفهوم التدين، أكد المفتي أن التدين الحقيقي هو التطبيق العملي لمفاهيم الدين في الحياة اليومية، مما يؤدي إلى ظهور التزام حقيقي بتعاليم العقيدة والشريعة والأخلاق في سلوك المتدين. ولفت إلى أن التدين لا يقتصر على الالتزام بالعبادات الفردية، بل يشمل السلوك اليومي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وفي شرحه لآثار العبادات، بين فضيلة المفتي أن العبادات مثل الصلاة والزكاة لها أثر بالغ على سلوك الفرد والمجتمع. فالصلاة تقوي الروابط بين العبد وربه وتؤدي إلى الانضباط الروحي والأخلاقي، بينما الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل وتقوي التكافل الاجتماعي.

ودعا المفتي إلى فهم الدين على أنه منهج حياة شامل يرشد الإنسان إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن التدين الحقيقي هو الذي ينبع من القلب ويترجم إلى أفعال إيجابية تساهم في بناء مجتمع صالح.

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