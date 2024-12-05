بالصور.. وزارة الثقافة تكرم الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد

اختتام دورة إعداد باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة بجامعة الأزهر

كتب- محمد شاكر:

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك مساء أمس الأربعاء بالمسرح القومي.

وذلك بحضور المخرج الكبير محمد فاضل، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقديرة عفاف شعيب، والفنان القدير رشوان توفيق، والمخرج شريف عبد اللطيف، والشاعر الكبير جمال بخيت، الناقد المسرحي محمد الروبي، والفنان أحمد صادق، وخالد عبد السلام، والإعلامية هبة رشوان.

بدأ الحفل؛ بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني: "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر.

أعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، بعنوان "نهر من الإبداع" استعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، إعداد وسيناريو: علي داود، تصوير: محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.

ثم تحدث المخرج الكبير خالد جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي قائلا: في كل تكريم أنظر إلى الحاضرين من رواد الفن المصري، وأقول: (يا بختنا) نمتلك قامات فنية عظيمة ومؤثرة، اليوم نحن أمام فنانة عظيمة بكل معنى الكلمة، أثرت في وجدان الجمهور المصري والعربي بأعمالها المتميزة، السيدة العظيمة فردوس عبد الحميد مثال فني كبير يحتذى به.

وفي نهاية الحفل أهدى المخرج الكبير جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ تقديرا لرحلة عطائها الفنية.