اختتام دورة إعداد باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقدت جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، دورة إعداد باحث، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، على مدار يومين.

شهدت الدورة حضور بارز لقيادات جامعة الأزهر، تقدمهم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، الدكتور علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والدكتور رمضان محمود حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

المحاضرون في الندوة

وجاءت محاضرات الدورة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعة والمختصين في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، علي النحو التالي:

- د. ســلامـة داود،رئيس جـامعــة الأزهــر، حول "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"

- د.محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر حول "الإعجاز العلمي فى خلق الإنسان"

د. عبد الله بن عبدالعزيز المصلح، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة حول "الإعجاز العلمي تعريفه وضوابطه وثـمـاره"

- د. علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، حول (وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)مدخل لقضايا الإعجاز "أصول ونماذج"

- د.ابراهيم الهدهد،رئيس جامعة الأزهر الأسبق حول "الإعجاز البيـاني في آيات الذكر الحكيــم"

- د. رمضـــان حســان،عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة حول "الدعوة وقضايا الإعجاز فى العصر الراهن"

- د. يحـيى حسـن وزيري،أستاذ العمارة الإسلامية بمعهد الطيران حول "قرى ومساكن النمل، إعجاز قرآنى ونبوى"

- د. مصطفى إبراهيـم حسـن، أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر حول "السبق العلمى للقرآن الكريم فى الصعود إلي الفضاء"

- د. أحمـــد شكــــم،أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر حول "الإعجاز البلاغي في حديث اليتيم"

- د. محمد إبراهيم أحمد، دكتوراه في القانون، حول" الإعجاز التشريعي".

وفي ختام الدورة، وسط أجواء تعمها الفرحة والبهجة، قام الدكتور علي فؤاد مخيمر رئيس الجمعية، والدكتور رمضان حسان، عميد الكلية بتوزيع شهادات إتمام دورة إعداد باحث لعدد ١٨٠ دارس ودارسة.

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