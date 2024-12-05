التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن مسابقة جديدة لشغل 136 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وسيتم فتح باب التقديم الإلكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من الأحد المقبل الموافق 8/12/2024 وعلى موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg من يوم الاثنين المقبل الموافق 9/12/2024.

ويتاح التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاما.

كما يفضل من له خبره في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والإنجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز يتضمن 14 وظيفة: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة.

وفي المستوى الوظيفي العالي يوجد 45 وظيفة: 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل 77 وظيفة: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة ، و12 رئيس مدينة و15 رئيس حي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعى دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه جارالانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير المقبل.

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