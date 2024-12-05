مرصد الأزهر: انخفاض العمليات الإرهابية بشرق إفريقيا بنسبة 16.7 % أكتوبر الماضي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال شهر نوفمبر 2024م النشاط الإرهابي في منطقة شرق إفريقيا، وما أسفرت عنه جهود مكافحة الإرهاب في دول المنطقة، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي شنتها تلك التنظيمات ( 5 ) عمليات إرهابية، أدت إلى سقوط (14) ضحية، و( 8 ) مصابين.

وأوضح في بيان له، أنه بهذا يكون مؤشر العمليات الإرهابية في شرق القارة قد شهد خلال الشهر الماضي انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق له بنسبة (16.7 %)، والذي أدى بدوره إلى انخفاض عدد الضحايا بنسبة (36.3 %)؛ حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية في شهر أكتوبر ( 5 ) عمليات، أسفرت عن سقوط (22) ضحية، وإصابة (23) آخرين.

وبحسب الإحصائية، فإن العمليات الإرهابية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في شرق القارة على مدار شهر نوفمبر 2024 قد تركزت في الصومال، فيما حافظت دولتا كينيا وموزمبيق وإثيوبيا على أمنها واستقرارها خلال الشهر، وللشهر الخامس على التوالي.

ولعل انخفاض العمليات الإرهابية في منطقة الشرق الإفريقي في هذا الشهر له دلالة على تعزيز الشراكة الأمنية بين الحكومة الصومالية والجهات الخارجية الداعمة لها، وتطوير آليات دعم الأجهزة الأمنية الوطنية في مواجهة التحديات، بما في ذلك جهود التصدي للجماعات المتطرفة، بهدف ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد. وفي الوقت ذاته تعمل دول #كينيا و #موزمبيق و #إثيوبيا على تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية (106) قتيلًا، و(32) معتقلًا على يد الجيش الصومالي. ومقانة بما سجل خلال أكتوبر الماضي نجد أن عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال نوفمبر انخفض بواقع (28.8 %)، حيث بلغ عدد القتلى في شهر أكتوبر (149) قتيلًا، فضلًا عن اعتقال (45) آخرين.

وأشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن التراجع الملحوظ لضربات حركة الشباب الإرهابية تزامن مع نجاح قوات الأمن الصومالية في تطويق الحركة من خلال استهداف العديد من عناصرها وقيادتها البارزة في عمليات عسكرية متلاحقة.





اقرأ أيضا:

أول رد من مدبولي على الطرح العالمي للمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري

مدبولي يكشف عن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي