أبرزهم أبو تريكة.. أحمد موسى: إدراج 15 قيادي إخواني على قوائم الإرهاب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أصدرت قرارًا بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المحكمة أدرجت 15 من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ونوه بأن القرار شمل قيادات بارزة مثل “جهاد الحداد، يحيى موسى، علي بطيخ، وأحمد أبو تريكة”.

وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود القضائية لمكافحة الإرهاب وحماية أمن واستقرار البلاد.

وأوضح أنه لا تصالح مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الشعوب تدفع الثمن في غزة وسوريا ولبنان.

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