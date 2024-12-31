توجيهات عاجلة من وزير الطيران بشأن الاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعاً تنسيقيا مع قيادات الشركة الوطنية مصرللطيران، وذلك لمراجعة خطة التشغيل التي تتبعها الشركة الوطنية لتعزيز انتظامية حركة الرحلات الجوية فى السفر والوصول ، ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين علي متن رحلات الشركة خلال فترات الذروة.

وخلال الاجتماع،، تم استعراض الموضوعات المتعلقة بمراجعة انتظاميه الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة لها، وبما يتناسب مع متطلبات كثافة الحركة الجوية الوافدة من والى مصر خلال تلك الفترة، وفي هذا الصدد وجه الدكتور سامح الحفني بضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر بعض الرحلات أو التي تؤثر على انسيابية التشغيل الفعلي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الشركات المعنية داخل قطاع الطيران المدني وكافة الأجهزة المعاونة لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري و زائري مصر من السياح الأجانب، بما يحقق أقصى راحة للوافدين لقضاء أجازاتهم والاستمتاع بها خلال فترات الأعياد.

وطالب وزير الطيران المدني بتوفير كافة سبل الدعم والخدمات المتكاملة ورفع كفاءة كافة المعدات والموارد اللوجيستية والقوى البشرية اللازمة، لاسيما تواجد أعداد من المنسقين تتناسب مع تلك الزيادة المتوقعة للتعامل مع كثافة التشغيل وأعداد الرحلات خلال هذه الفترة مع وضع حلول سريعة وبديلة فعالة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ علي التشغيل مع التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز من نجاح المنظومة التشغيلية وتحقيق رضاء المسافرين.

يأتي ذلك ضمن متابعة الاستعدادات اللازمة لإستقبال أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد ،، لاسيما في ضوء زيادة الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل لحوالى(٣٥٤٣) رحلة جوية من بينهم (٧٤٣) رحلة داخلية وذلك خلال الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ يناير 2025، والتي تتزامن مع إنطلاق رحلات موسم العمرة لهذا العام،،

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