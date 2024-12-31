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وزيرة التنمية المحلية مهنئة الرئيس: نتمنى مزيدًا من التقدم تحت قيادتكم الحكيمة والمخلصة

12:41 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تمنياتها بأن يشهد العام الجديد مزيدًا من الإنجازات التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة والمخلصة لرئيس الجمهورية والتي تكللت بالانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة منال عوض: نجدد العهد بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنودًا مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في التنمية والازدهار.

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منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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