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الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة

02:29 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت أحدث صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، تكاثر السحب السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وقالت الارصاد، في بيان قبل قليل، إن هذه السحب تتساقط معها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا شمالًا تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

وأضافت الأرصاد، أن من المتوقع أن تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

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