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شتراوس وليهار وأوفينباخ ضيوف السيمفونى فى احتفالية الكريسماس بالأوبرا

07:00 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    شتراوس وليهار وأوفينباخ ضيوف السيمفونى فى احتفالية الكريسماس بالأوبرا (4)
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    شتراوس وليهار وأوفينباخ ضيوف السيمفونى فى احتفالية الكريسماس بالأوبرا (1)
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    شتراوس وليهار وأوفينباخ ضيوف السيمفونى فى احتفالية الكريسماس بالأوبرا (3)
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كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الأسبانى خوان خوزيه نيفارو ومشاركة السوبرانو الإيطالية لورا إسبوزيتو فى الثامنة مساء غد الثلاثاء ٣١ ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منها تريتش - تراتش - بولكا، فالس الإمبراطور - إليان ومارتشيا - رقصة بولكا مجرية - حكاوى من غابات فيينا - إلى الصيد - بولكا - لا داعى للقلق - بولكا فرنسية - سيدى الماركيز من أوبريت الوطواط - البارون الغجرى لـ يوهان شتراوش الثانى ، فيلجا - ليد من أوبريت الأرملة الطروب - قبلاتى إليك بحرارة ، آريا من جوديتا لـ فرانز ليهار، افتتاحية صباح وظهيرة وليل من فيينا - سلاح الفرسان الخفيف لـ فرانز فون زوبا ، رقصة شيطانية لـ جوزيف هيلمسبرجر، أورفيوس فى جهنم لـ جاك اوفنباخ ، خط سكة حديد كوبنهاجن البخارى لـ هانز كريستيان لومبى.

جدير بالذكر أن الأوبرا تزينت بالعديد من المظاهر الاحتفالية لاستقبال العام الجديد منها عناصر الديكورات الداخلية والخارجية التى تعبر عن هذه المناسبة إلى جانب الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس مع مجسمات لشخصية سانتا كلوز وغيرها.

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