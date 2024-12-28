سقوط الأمطار مستمر.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد "غانم" أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات، خاصة الساحلية التي تتعرض لسقوط أمطار غزيرة وهناك سحب رعدية، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار حتى الثلاثاء المقبل وتتقدم لبعض المحافظات الداخلية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط وهو السبب في انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس بانخفاض كبير في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 17 درجة مئوية والصغرى تنخفض لأقل من 10 درجات مئوية.

وأشارت، إلى أن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة على أهمية أرتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، وتنصح بالابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات.

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