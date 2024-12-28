محافظ القاهرة ووزير العمل يسلمان 90 عقد عمل للمواطنين

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، حفل تسليم 90 عقد عمل منها 70 لذوي الهمم، و20 عقدًا للحاصلين على عقود عمل في ملتقى التوظيف الذي تم عقده من قبل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

كما سلم محافظ القاهرة، ووزير العمل، 14 شهادة تدريب مهني لخريجي مركز التدريب المهني 103 صاعقة التابع لمديرية عمل القاهرة.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد العزازي، مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة العمل.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الحفل يأتي في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الاهتمام، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة، أو من خلال الدمج في سوق العمل، وتقديم كل أنواع التدريب لتأهيلهم للمهن المطلوبة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن ملتقيات التوظيف هي ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كل شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.

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