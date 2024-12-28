آخر ظاهرة فلكية في 2024.. تعرف على الموعد والتفاصيل

القاهرة (أ ش أ)

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث آخر ظاهرة فلكية لعام 2024، حيث سيقترن القمر مع الشمس للمرة الثانية هذا الشهر يوم الثلاثاء المقبل، مُعلنًا ميلاد القمر الجديد "محاق شهر رجب للعام الهجري 1446"، وذلك في تمام الساعة 12:28 صباحًا.

وأوضح تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القمر في حالة المحاق يشرق ويغرب مع الشمس، مما يجعله غير مرئي خلال ذلك اليوم، وعندما يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس، يُعلن عن ميلاد الهلال الجديد.

وأضاف أن إمكانية رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد على مدة بقائه في السماء خلال الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة، بالإضافة إلى وضوح السماء وخلوها من العوامل المؤثرة مثل السحب والغبار.

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن أيام المحاق تُعد الأفضل لرصد الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث يكون غياب ضوء القمر عاملًا مساعدًا على تحقيق الرصد الفلكي بدقة ووضوح.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وبرودة بداية من اليوم

وزير الصحة: عقوبات المسؤولية الطبية ليست مستحدثة.. ومنقولة نصًا من قانون العقوبات

بث مباشر.. رئيس الوزراء يتفقد مصانع غزل المحلة

وزير الصحة: مبادرة "بداية" قدمت 288 مليون خدمة خلال 100 يوم بمشاركة 32 جهة