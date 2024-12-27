حالة الطقس.. الأرصاد: الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت أن الأجواء باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة.

وقالت "الأرصاد"، وفق منشور لها منذ قليل عبر "فيس بوك"، الجمعة، إن حالة طقس الساعات المقبلة تشهد استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 40 كم/س، وتزداد سرعة هباتها فتؤدي إلى إثارة الأتربة و مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد فرصًا لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية "خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر"، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.



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