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برودة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

09:40 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدًا الجمعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما توقعت أن يسود طقس بار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشار الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:-

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أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية
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