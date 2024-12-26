كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-12-2024 على كافة مناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انخفاضًا فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية، بينما لا يتجاوز الـ4 درجات على شمال الصعيد، ليسود بذلك طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر .

وتوقعت الهيئة، أن يكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع لدرجة الحرارة اليوم الخميس 26-12-2024 أن يكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد نهارًا.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إذ تأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

- القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 19

- 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 18

- دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

- وادى النطرون الصغرى 08 العظمى 19

- كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 17

- المنصورة الصغرى 10 والعظمى 18

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

- السويس الصغرى 09 والعظمى 20

- العريش الصغرى 07 والعظمى 21

- رفح الصغرى 06 والعظمى 20

- طابا الصغرى 06 والعظمى 20

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

- العلمين الصغرى 09 والعظمى 17

- مطروح الصغرى 08 والعظمى 17

- الغردقة الصغرى 12 والعظمى 26

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 24

- شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

- حلايب الصغرى 17 والعظمى 22

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18

- بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 19

- أسيوط الصغرى 03 والعظمى 18

- سوهاج الصغرى 05 والعظمى 20

- قنا الصغرى 06 والعظمى 21

- الأقصر الصغرى 06 والعظمى 22

- أسوان الصغرى 09 والعظمى 23

- الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 21