وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردني زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اليوم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.

تفاصيل لقاء وزير الزراعة نظيره الأردني

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وأعضاء اللجنة الفنية.

وفي بداية الاجتماع، رحب "فاروق" بنظيره الأردني والوفد المرافق له، قائلًا:" إن علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى".

وأكد وزير الزراعة، على أهمية أن تنتهي أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدي إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.

ووجه الوزير، قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في جميع الأنشطة المرتبطة بالزراعة.

من ناحيته، أعرب وزير الزراعة الأردني، عن امتنانه بحفاواة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني، موجهًا الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع جميع الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين.

وأشار "الحنيفات"، إلى أن الأردن تعول كثيرًا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، قائلًا:"نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية،وسنتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة".

وتابع: نعتبر مصر والأردن بلدا واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين، وسنعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن.

واتفق الوزيران، في نهاية الاجتماع، على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.

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