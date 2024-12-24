كيف تحمي بيتك من الحروق الحرارية؟.. الصحة توضح

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة أهمية اتباع إجراءات السلامة الوقائية لتجنب الحرائق المنزلية التي قد تحدث لأسباب بسيطة، مشيرة إلى أن الالتزام بالإرشادات يساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الوزارة عبر منشور توعوي أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، ومنها:

* نقل أجهزة التدفئة أو الشواء بعيدًا عن الهياكل والأشياء القابلة للاشتعال لضمان تقليل خطر اندلاع الحرائق.

* زيادة المساحات الخضراء في المنازل لتعزيز التوازن بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء.

* إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن النوافذ والأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة لمنع أي احتمالية لاندلاع حرائق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر خلال فصل الشتاء واتباع إرشادات السلامة لضمان بيئة منزلية آمنة للجميع.

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