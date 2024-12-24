مواعيد قطارات خطي بئر العبد وكفر داوود

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد والعكس.

كما أعلنت الهيئة، أيضًا عن مواعيد خط بشتيل/ كفر داوود/ السادات والعكس.

وجاء مواعيد وبيانات القطارات - عربات تحيا مصر، على النحو التالي:

مواعيد خط القنطرة شرق/ بئر العبد

1- قطار 291: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

2- قطار 290: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

3- قطار 293: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

4- قطار 292: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

مواعيد خط بشتيل/ كفر داوود/ السادات

1- قطار 787 بشتيل/ السادات: يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

2- قطار 788 السادات/ بشتيل: يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30 بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وشددت هيئة السكة الحديد، على أنها لا تدخر أي لتوفير الراحة لجمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين.

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