طبقا لتصنيف سيماجو.. "البحوث الزراعية" ضمن أفضل 10 مراكز بالشرق الأوسط وأفريقيا

كتب-عمرو صالح:

قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والباحثين والعاملين فيه لحصول المركز على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا طبقا لتصنيف SCImago الإسباني الدولي، حيث جاء ضمن أفضل 10 مراكز بحثية لعام 2024.

"فاروق" أشاد بدور العلماء والباحثين في المراكز البحثية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

فيما وجه رئيس مركز البحوث الزراعية الشكر إلى وزير الزراعة لدعمه الدائم للباحثين وإيمانه العميق بأهمية ودور البحث العلمي في النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا.

وكان وفد من وزارة الزراعة برئاسة د شرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور مصطفى فاضل - مدير معهد التناسليات قد شاركوا اليوم في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنتيجة تصنيف سيما جو لعام 2024.

حيث أظهرت النتيجة تقدم مركز البحوث الزراعية ليحتل المرتبة الثالثة على مستوى جميع المراكز البحثية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بين 233 مركز بحثي يمثلون 22 دولة، هذا ويعتبر مركز البحوث الزراعية في المرتبة الأولى بالنسبة للمراكز البحثية في تخصص الزراعة والعلوم البيولوجية.

والجدير بالذكر أن تصنيف SCImago (SIR) يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (40%) ومخرجات الابتكار (40%) والتأثير المجتمعي (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيسي على العديد من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات SCOPUS في عام التقييم.

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