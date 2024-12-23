كسر مفاجئ لخط مياه بحدائق الأهرام.. والجيزة تعلن التفاصيل والبدائل

كتب- محمد أبوبكر:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بوصلة الربط لخط مياه قطر 800 مم مع خط مياه 300 مم، وذلك بشارع الضغط العالي بمنطقة ح بقطاع حدائق الأهرام نطاق حي الهرم، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح.

وبحسب بيان، كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع بحدائق الأهرام؛ حيث من المقرر أن تتأثر عدداً من المناطق خلال فترة إصلاح الكسر والربط لخطوط المياه.

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين، وللطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجات المواطنين فوراً.

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بإعادة الشيئ لأصله فور انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح والربط لخطوط المياه.