"سلامة الغذاء": 99 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ48 لعام 2024، عن الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، من أبرزها قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 99 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة. كما أصدرت الإدارة 2382 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1257 شركة مصدرة.

ووَفق تقرير مركز معلومات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5950 رسالة بوزن إجمالي قدره 210 آلاف طن لصالح 1666 شركة مصدرة. وتنوعت هذه الرسائل بين 616 صنفًا من الخضروات، والفواكه، والدقيق، والمنتجات الغذائية المتنوعة.

الطماطم تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 9 آلاف طن، تلتها البطاطا الحلوة بكمية بلغت 8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية إجمالية قدرها 5 آلاف طن. وبلغ إجمالي أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفًا بوزن إجمالي 43 ألف طن.

وفي قائمة الفواكه المصدرة، جاءت الموالح في الصدارة بإجمالي 50 ألف طن، تلتها التمور والفراولة بواقع 9 آلاف طن لكل منهما. وبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 37 صنفًا بوزن إجمالي 70 ألف طن.

ومثلت السودان، والسعودية، وروسيا، وليبيا أكبر الدول المستوردة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الدولي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1440 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1250 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 740 رسالة.

أما الرسائل الغذائية الواردة، فقد بلغت 1785 رسالة بوزن إجمالي قدره 316 ألف طن لصالح 810 شركات مستوردة. وتنوعت هذه الرسائل بين 255 صنفًا من القمح، وفول الصويا، والزيوت المتنوعة، والعدس، الواردة من 87 دولة، حيث كانت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة، وبلغاريا، وماليزيا.

وجاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 282 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة تسجيل 94 منتجًا، و16 شركة، ومصنعين اثنين، كما نفذت 3 زيارات رقابية. وفحصت الإدارة 513 منتجًا جديدًا، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

10 زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز

من جهة أخرى، نفذت إدارة السلع الاستراتيجية زيارتين تفتيشيتين على مواقع تخزين القمح، بالإضافة إلى 8 زيارات تفتيش على مواقع مضارب الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وقد تم غلق 26 شكوى وجارٍ فحص 9 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات تفتيش على 517 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات: الغربية، الدقهلية، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، بورسعيد، الغردقة، بني سويف، والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في عدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 1029 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، بينما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 590 معاينة لمحال عامة، واستوفت 438 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات: القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الغربية، المنيا، الدقهلية، القاهرة، والجيزة. وتم تسجيل 10 مخازن جديدة، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 906 مخازن، في حين استوفى مخزن واحد الاشتراطات، ليصل إجمالي المخازن المستوفاة إلى 388 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، قامت الإدارة بتنفيذ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات: البحيرة، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، والغربية.

أما فيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، الإسكندرية، وأسوان.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والغربية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 557 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيشية على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة لتصنيع المغلفات الطبيعية الحيوانية في مصانع الأمعاء.

كما أصدرت الإدارة 27 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية لدول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات. ونفذت حملات توعية على بعض المجازر اليدوية في أحياء بمحافظة الإسماعيلية لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

أما الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد نفذت 9 زيارات رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز. وتم تسجيل منشأتين خلال الأسبوع الماضي.

حملات هيئة سلامة الغذاء التفتيشية على الأسواق بالمحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن من الرنجة المدممة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي إطار الدور التوعوي للهيئة، تم المرور على 30 منشأة غذائية لتوجيهها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات التصحيحية. كما تم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة.

وشاركت الهيئة في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، حيث أسفرت عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بكمية تقدر بنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم فحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن إلى مستشفيات محافظة الغربية.

وفي محافظة الدقهلية، نفذ فرع سلامة الغذاء 25 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع جهات رقابية أخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك). وقد تم المرور على 140 منشأة غذائية في مراكز وقرى بالمحافظة (طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، أجا، دكرنس، بني عبيد، المنصورة). وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم). وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما نفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية شملت 54 منشأة غذائية في مدينتي العاشر من رمضان وبلبيس بمحافظة الشرقية. وأسفرت تلك الحملات عن رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت المذكورة، وتم التنبيه عليها مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وفي محافظة الفيوم، قام فرع الهيئة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية شملت المرور على 25 منشأة غذائية، حيث تم توعية القائمين على هذه المنشآت بدور واختصاصات الهيئة، مع توجيههم للتسجيل لديها لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء. وأسفرت الحملات عن تسجيل 5 مراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية، بالإضافة إلى إعدام كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.

أما في محافظة أسوان، فقد نفذ فرع الهيئة 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 45 منشأة غذائية. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات اللازمة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع الهيئة 4 حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، مع أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

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