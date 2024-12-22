الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليون مواطن في القاهرة خلال 11 شهراً

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة القاهرة لـ17 مليوناً و278 ألفاً و216 مواطناً منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».

وبحسب بيان، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ6 ملايين و40 ألفاً و539 مواطناً من خلال مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مضيفاً أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت استقبال 3 ملايين و505 آلاف و872 مواطناً بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، و290 ألفاً و99 مواطناً بالعيادات المسائية.

وأضاف في بيان اليوم، أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت 121 ألفاً و120 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب 87 ألفاً و351 خدمة في أقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب تفعيل منظومة التشخيص «عن بُعد» بمستشفى المنيرة العام، ومستشفى الحوض المرصود، وتقديم الخدمة لـ8 آلاف و70 مواطناً، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ471 ألفاً و480 مواطناً، شاملة (علاج حركي، وعلاج حركي للأطفال، وموجات فوق صوتية، وموجات تصادمية، وتنبيه كهربي، ومساج علاجي، وليزر)، علاوة على إصدار 162 ألفاً و386 قراراً على نفقة الدولة.

وأوضح «عبدالغفار» أن القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ119 ألفاً و503 مواطنين، من خلال 71 قافلة طبية لتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة، كما تم استقبال 3 ملايين و467 ألفاً و100 مواطن، من خلال العيادات الصباحية بمراكز الرعاية الأولية، واستقبال 385 ألفاً و320 مواطناً بالعيادات المسائية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ907 آلاف و511 سيدة من خلال 118 عيادة تنظيم أسرة، كما قامت الرائدات الريفيات بـ35 ألفاً و84 زيارة منزلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوعية لـ1502 منتفعة من مبادرة «الألف يوم الذهبية».

الصحة تكشف تفاصيل تطوير مستشفى صدر العباسية

وقال «عبدالغفار» إنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر العباسية، حيث يجري إنشاء قسم للكبد والجهاز الهضمي، وقسم للأطفال، وتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ، بجانب إنشاء مبنى لمعهد التمريض، وجارٍ الانتهاء من تسليم المبنى المطور بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية، بالإضافة إلى تطوير مستشفى عين شمس العام، وإنشاء مدرسة تمريض بها، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى بولاق أبو العلا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأشار إلى استحداث قسم الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام العام بسعة استيعابية 9 أسرّة رعاية مركزة و2 رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تجهيزات الرعايات المركزة، كما تم توفير 626 جهازاً طبياً ما بين (ماكينات غسيل كلوي، وأشعة موجات فوق صوتية، ورسم قلب، ومونيتور، ومستلزمات جراحية متعددة) تم توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجاً، علاوة على إصلاح 226 جهازاً معطلاً.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استحداث 11 عيادة متخصصة في 6 مستشفيات، تضمنت عيادات (التغذية العلاجية، والتأهيل والروماتيزم، والعلاج الطبيعي، ومخ وأعصاب أطفال) بمستشفى روض الفرج العام، و3 عيادات (نفسية وعصبية، وعيادة أطفال مبتسرين، وغدد) بمستشفى الشروق المركزي، وعيادة قياس السمع بمستشفى حلوان العام، وعيادة التأمين الصحي بمستشفى الحوض المرصود، وعيادة كشف كلوي مسائي بمستشفى حميات حلوان، بالإضافة إلى خدمات المعامل المستحدثة في مستشفيات (عين شمس العام، وحلوان العام، والخليفة العام، ودار السلام العام، والشروق العام).

ومن جانبه، أشار الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية، حيث تم المرور على 5 آلاف و89 منشأة طبية، وترخيص 838 منشأة طبية، بالإضافة إلى المرور على 17 ألفاً و989 منشأة غذائية، وسحب 6 آلاف و268 عينة، مضيفاً أنه تم تنشيط 57 وحدة يقظة دوائية بالمنشآت الصحية، لجمع وتقييم المعلومات عن سلامة المستحضرات الطبية والأدوية، وتدشين برنامج (Pharma D) الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفى منشية البكري العام.

ونوه «الجزار» إلى رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية من خلال التعليم الطبي المستمر، وتقديم 5 آلاف و720 دورة تدريبية تخصصية وإدارية وورش عمل، بجانب 44 مؤتمراً بمختلف المجالات الطبية، لـ49 ألفاً و577 مستفيداً، وحصول 33 متدرباً على منحة TOT من جامعة هارفارد، حيث تم الإشراف على 18 مدرسة تمريض بنات وبنين تدرس المناهج العلمية لـ2377 طالباً وطالبة، وافتتاح معهد فني للتمريض بـ15 مايو، يستوعب 128 طالباً وطالبة.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم

من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش