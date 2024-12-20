وزير الأوقاف يصل الدقهلية لأداء صلاة الجمعة وافتتاح مسجد بمنية النصر - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صباح اليوم، إلى قرية البجلات بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية لأداء صلاة الجمعة بمسجد منية النصر.

واستقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري لدى وصوله، قرية البجلات بمركز منية النصر.

وقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.



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