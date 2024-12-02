لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سيد علي: سقوط سوريا ستدفع ثمنه الدول العربية المتواطئة والصامتة

09:45 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

سيد علي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي سيد علي، عن قلقه من التطورات الجارية في سوريا، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يعكس استمرار ما وصفه بمخطط الربيع العربي الذي فشل في 25 يناير.

وخلال برنامجه "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أشار إلى أن بعض الأطراف ترى في الأحداث الراهنة فرصة ملائمة لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد علي، أن الأهم هو مصلحة الوطن والشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية سوريا الكبيرة للأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: "إذا سقطت سوريا وتفتتت وأصبحت وكرًا للإرهاب كما كانت طالبان في أفغانستان، فإن جميع الدول العربية التي وصفها بالمتواطئة والصامتة حاليا ستدفع الثمن".

اقرأ ايضًا:

الحكومة تحدد أفراد أسرة تكافل وكرامة بـ"2 أبناء".. و"النور": مخالف

جدل بالبرلمان بسبب "الإجراءات الجنائية".. برلماني: "جاء إرضاء للخواجة" وجبالي: تحذف من المضبطة

"النواب" يوافق على تعديل تعريف "اليتيم" بقانون الضمان الاجتماعي

سقوط سوريا ستدفع ثمنه الدول العربية الدول العربية المتواطئة والصامتة التطورات الجارية في سوريا رحيل الرئيس بشار الأسد برنامج حضرة المواطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

إعلان

إعلان

عاجل| ترامب: إطلاق سراح الأسرى في غزة قبل 20 يناير أو جحيم غير مسبوق للشرق الأوسط