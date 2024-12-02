سيد علي: سقوط سوريا ستدفع ثمنه الدول العربية المتواطئة والصامتة

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي سيد علي، عن قلقه من التطورات الجارية في سوريا، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يعكس استمرار ما وصفه بمخطط الربيع العربي الذي فشل في 25 يناير.

وخلال برنامجه "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أشار إلى أن بعض الأطراف ترى في الأحداث الراهنة فرصة ملائمة لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد علي، أن الأهم هو مصلحة الوطن والشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية سوريا الكبيرة للأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف: "إذا سقطت سوريا وتفتتت وأصبحت وكرًا للإرهاب كما كانت طالبان في أفغانستان، فإن جميع الدول العربية التي وصفها بالمتواطئة والصامتة حاليا ستدفع الثمن".

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