"النقل" تستعد لطرح إدارة وتشغيل وصيانة مترو أبو قير بالإسكندرية على المستثمرين

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لطرح حق إدارة وتشغيل وصيانة مترو أبو قير بالإسكندرية على المستثمرين.

المرحلة الأولى من مترو أبو قير

تمتد المرحلة الأولى من مترو أبو قير في المسافة من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.

المرحلة الثانية من مترو أبو قير

تدرس وزارة النقل، تنفيذ امتداد المشروع حتى محطة الإسكندرية وربطه بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - الفيوم) بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

ويهدف مشروع التطوير إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير لاستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود المدعم حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يستهدف المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ومن المتوقع أن يساهم مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية في توفير حوالي 282,3907 طن من ثاني أسيد كربون مكافئ 4.

مصدر تمويل مشروع مترو أبو قير

يتم تمويل مشروع مترو أبو قير من خلال، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

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