أمطار على القاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصحفة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، بيانا أكدت فيه استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهبئة، أن السحب تتحرك شرقًا لتغطي أجزاء متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

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