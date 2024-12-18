إدوارد ومنى فاروق.. تامر أمين يحذر مما حدث للفنانين من مخاطر بسبب التقليد الأعمى

كتبت داليا الظنيني:

حذر الإعلامي تامر أمين من خطورة اللجوء إلى حقن التخسيس، مستشهدًا بحالات الفنانين إدوارد ومنى فاروق، الذين عانوا من مشاكل صحية بسببها.

ودعا أمين الجمهور، خلال برنامجه، "آخر النهار"، إلى عدم الانسياق وراء الموضات التي تضر بالصحة، مؤكدًا أن البحث عن حلول سريعة للتخسيس قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقال أمين: "على رأي عباس أبو الحسن، عجبًا لكم أيها المصريون، كيف أصبحنا نتبع كل ظاهرة جديدة سواء كانت في اللبس أو الطعام أو حتى تسريحات الشعر، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحتنا وحياتنا، فالأمر مختلف، وهذا أمر في منتهى الغرابة".

ووصف أمين، القصة المتعلقة بحقن التخسيس بأنها "هزلية"، منتقدا ظاهرة التقليد الأعمى للموضات، رغم مخاطرها، لأن ذلك يعكس ثقافة تعطي الأولوية للمظاهر على الصحة.

وحذر من مغبة الانسياق وراء الإعلانات والتسويق الزائف، مشددا على ضرورة استشارة الأطباء قبل اللجوء إلى أي علاج أو منتج للتخسيس.

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