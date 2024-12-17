وزير الصحة يكشف عدد الأطفال المصابين بالسكري

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن آخر إحصاء في مصر أوضح أن هناك 55 ألفًا من الأطفال مرضى السكري من النوع الأول، ومليونًا ونصف المليون من النوع الثاني.

وأضاف، خلال كلمته في فعالية الموافقة على إنتاج الأنسولين المحلي الصنع بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الدواء، أن هناك 150 ألف مستفيد من نفقة الدولة فيما يخص مرضى السكري، موضحًا أن 15.5% من الشعب المصري مصاب بالسكري، وهي نسبة تقترب من المعدلات العالمية أو تزيد قليلًا.

وأكد وزير الصحة أن هناك 3 مليارات جنيه تُصرف سنويًا على الأمراض غير السارية، وتحديدًا السكري، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 175 مركزًا متخصصًا لعلاج السكري، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى 17 مليون جرعة أنسولين سنويًا.

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