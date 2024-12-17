بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزير الاستثمار

كتب- مصراوي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسات العامة للمجلس الأسبوع الحالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.