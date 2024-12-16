وزير الشئون النيابية ينعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

وقال بيان، إن الفنان نبيل الحلفاوي، قدم العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة الفن المصري، وتميز بقدرته على تقديم شخصيات وطنية متعددة الأبعاد، مما جعله واحداً من الفنانين العظماء في تاريخ السينما والدراما المصرية، وستظل أعماله الوطنية باقية في وجدان المشاهدين، وتجسد روح الانتماء والتضحية من أجل مصر.

ويتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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