لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الشئون النيابية ينعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي

12:40 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

وقال بيان، إن الفنان نبيل الحلفاوي، قدم العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة الفن المصري، وتميز بقدرته على تقديم شخصيات وطنية متعددة الأبعاد، مما جعله واحداً من الفنانين العظماء في تاريخ السينما والدراما المصرية، وستظل أعماله الوطنية باقية في وجدان المشاهدين، وتجسد روح الانتماء والتضحية من أجل مصر.

ويتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

لمزيد من الاخبار: اضغط هنا

نبيل الحلفاوي وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة