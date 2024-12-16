محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر التحول الطاقي والتنمية المستدامة

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة من مؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال"، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، رئيس المؤتمر، وبمشاركة عدد من الوزراء السابقين والمحافظين، ورؤساء الجامعات، ومسئولى وقيادات هيئات وشركات الطاقة، وقطاع الأعمال.

وعقب الجلسة الافتتاحية ستعقد جلسة خاصة حول رؤية وزارتى البترول وقطاع الأعمال حول التحول في الطاقة، كما ستكون الجلسة الثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض إستراتيجية الوزارة وآليات التحول الطاقى وتحقيق التنمية المستدامة، كما سيناقش المؤتمر دور القطاعين العام والخاص في تعزيز التحول الطاقي، ويشهد مناقشات موسعة فى جلسة خاصة حول دور قطاع التأمين في دعم الطاقة بمشاركة خبراء وممثلي شركات التأمين والطاقة وممثلي وأساتذة عدد من الجامعات والمراكز البحثية.

كما سيناقش المؤتمر جذب الاستثمار المباشر في قطاع الطاقة والسياسات التي تستهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وآليات التحول الطاقى بمختلف أنماطه ومجالاته، والأطر التنظيمية والشهادات الخضراء لمشروعات الهيدروجين، ودور القطاع الخاص في دعم تطوير مشروعات الهيدروجين وبرامج ترشيد الطاقة كإحدى آليات التنمية المستدامة، إضافة إلى حوافز وضمانات وتشريعات التحول الطاقي.

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