برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

كاتب صحفي: "مصراوي" نموذج غير قابل للتكرار ومن أنجح المواقع في المنطقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 21 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 درجة، وشمال الصعيد 22 درجة، و جنوب الصعيد 26 درجة.





اقرأ أيضا:

الزواج المبكر وختان الإناث يثيران الجدل بالبرلمان بسبب الدعم

وزير الشؤون النيابية: لا صحة لإلغاء الدعم العيني وتغييره بالنقدي