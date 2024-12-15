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برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

08:02 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 21 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 درجة، وشمال الصعيد 22 درجة، و جنوب الصعيد 26 درجة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الطقس
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