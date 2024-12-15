ننشر عناوين مكاتب الصحة لتلقي تطعيمات الحج والعمرة.. واللقاحات المطلوبة وأسعارها

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية لحصول الحجاج والمعتمرين على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى السعودية.

واشترطت وزارة الصحة والسكان، ضرورة حصول راغبي الحج والعمرة على تطعيم الالتهاب السحائي، حيث يستلزم الأمر وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وقبل أيام، قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تخفيض أجور الخدمات الوقائية التي تقدم للحجاج المصريين خلال موسم الحج، وخاصة للقاح الالتهاب السحائي ليصبح بمبلغ 670 جنيهًا بدلًا من 800 جنيه، مشددًا على ضرورة تطبيق تلك التعليمات بالنسبة للحجاج المصريين خلال موسم الحج الراهن.

أسعار تطعيمات الحجاج بالوحدات الصحية

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، قرارًا رسميًا بزيادة أسعار 4 تطعيمات مخصصة للمسافرين، من بينها لقاح الإنفلونزا الموسمية، والالتهاب السحائي، والكوليرا والحمى الصفراء.

وبدأ تطبيق تلك الأسعار الجديدة بداية من ديسمبر الجاري، ليصبح أسعار تلك التطعيمات:

* لقاح الإنفلونزا الموسمية بسعر 260 جنيهًا.

* لقاح الالتهاب السحائي 670 جنيهًا (بعد التخفيض).

* لقاح الحمى الصفراء 1250 جنيها.

* لقاح الكوليرا 360 جنيها.

واشترطت وزارة الصحة حصول الحجاج على تقرير طبي مميكن ومعتمد من أحد المستشفيات الحكومية يفيد القدرة على الحج، بجانب بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي لكل الحجاج، والإنفلونزا الموسمية لمن هم فوق 65 عامًا، بجانب شهادة QR-Code محدثة لعام 2025 ضد فيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

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