نقيب الصحفيين: نستهدف أرشفة الصحافة المصرية منذ عهد محمد علي

كتب- محمد أبو بكر:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تستهدف صنع أرشيف رقمي للصحافة المصرية منذ عصر محمد علي.

وأضاف "البلشي"، خلال جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف"، ضمن جلشات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، رصدنا 1000 جربدة صدرت في هذا الوقت منذ محمد علي وحتى الآن، وجمعنا أعدادا كبيرة من الصحف، ونمتلك داخل النقابة أعدادا غير موجودة في أماكن مختلفة.

وتابع: نجمع أرشيف من الهيئات المختلفة، ونجحنا في جمع أرشيف كبير من كبار المصورين، والمرحلة الأولى من هذا المشروع سنعلن عنها قريبًا.

يشارك في الجلسة، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، غالي محمد، رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، حازم شريف، حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري، مقرر لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر، وتديرها الإعلامية لميس الحديدي.

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