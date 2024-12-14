الوزراء: إنتاح "أبيدوس 2" ضعف إنتاج محطة الطاقة الشمسية الحالية

كتب- حسن مرسي:

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" في صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن الحكومة تخطط لتحقيق 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف الحمصاني أن مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية يتميز بقدرته على توفير احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى القصير، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الطاقية في مصر.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مشروع محطة أبيدوس 2 للطاقة الشمسية كمرحلة أخرى، والتي من المتوقع أن تنتج 1000 ميجاوات، ليكون حجم إنتاجها ضعف إنتاج محطة أبيدوس 1.

تأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بقطاع الطاقة في مصر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

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