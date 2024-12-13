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بعد قليل.. انقطاع المياه عن 8 مناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات

11:33 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

انقطاع مياه الشرب

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى انقطاع المياه، بعد قليل، في عدد من المناطق، لمدة 5 ساعات متواصلة، وذلك بسبب أعمال ربط خط مياه جديد.

وقالت شركة مياه الشرب بالجيزة، إنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق، هي "طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، كرداسه"، وذلك لربط خط المياه الجديد، بدءًا من الساعة الثانية عشر، حتى الخامسة صباحًا.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز، والمستشفيات، في المناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع.

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