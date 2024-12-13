أطباب بـ "قصر العيني" ينجحون في زراعة يد مبتورة - صور

كتب- محمد أبو بكر:

نجحت وحدة جراحة التجميل والإصلاح 28 أ بكلية طب قصر العيني في إعادة زرع يد مبتورة بالكامل اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024 لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، تحت إشراف الدكتور عادل ولسن، أستاذ جراحة التجميل و الإصلاح و مدير الوحدة، والدكتور طارق عامر، أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أيمن نعمان، أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح مدرس جراحات التجميل والإصلاح، والدكتور يوسف الخولي.

وتقدم الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات بالشكر للدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ و فريق جراحة التجميل وأطقم التخدير والرعاية والهيئة الطبية المرافقة، على أدائهم المتميز و يقظتهم و سرعة تداخلهم التقني المتميز في إنقاذ طرف أحد المرضى إيبان حضوره طوارئ قصر العيني فجر اليوم.

تفاصيل نجاح مستشفى القصر العيني في إنقاذ طرف أحد المرضى

وتمت الجراحة الميكروسكوبية بواسطة فريق جراحة التجميل والإصلاح على رأسهم الدكتورة يمنى صلاح

والدكتور جون جوزيف، حيث تم وصول المريض وعلى الفور تم تجهيز كافة الإجراءات الخاصة لدخوله العمليات على أكمل وجه من السرعة والدقة والتناغم، و تم توصيل الأوردة والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصة باليد المبتورة، وتم إنجاز جميع التوصيلات الميكروسكوبية بشكل سريع واحترافي.

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