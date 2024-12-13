الإسكان: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان

القاهرة - أ ش أ

عُقد بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة جلسة مزاد علني أسفر عن بيع 9 محال تجارية بمنطقة قطاع (أ) والسويقة بغرب المطار، وقطاعي (أ) و (ب) منطقة 800 فدان، وقطاع (ب) ربوة أكتوبر أ، بمساحات تتراوح من (١٩م٢ : ١٠٠م٢) وبأنشطة متنوعة، كما تم بيع 4 وحدات إدارية بالسوق رقم 6 منطقة ربوة أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أنه تم عقد المزاد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مسئولي مجلس الدولة وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات الشرطة.

وفى السياق أوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم بيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و45 مترًا في السوق التجارية بالقطعة رقم 75، المنطقة 4، الحي 16، وذلك في جلسة مزايدة علنية، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز، وشرطة التعمير.

كما تم تخصيص قطعة أرض رقم 25 ب بمساحة 28,479 متر مربع في مركز الحي الثاني بنشاط سوق تجارية بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات، بجانب تخصيص 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء في الحي الأول شرق (المجاورات 8، 6، 4، 2)، بمساحات تتراوح بين 6,679 و30,000 متر مربع، بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، بمزاد علني.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة جهاز المدينة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضا:

هل يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي؟

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة