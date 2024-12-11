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الطقس غدا الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة

10:53 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 12 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها الأربعاء، إنه يستمر غدًا الخميس معتدل الحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارداً ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا، "قد تصل إلي الضباب أحياناً" علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونوهت " الهيئة العامة للأرصاد الجوية" أنه يرجي اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

درجات الحرارة غداً

وتكون درجة الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 22 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 28 درجة مئوية

حالة الطقس

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