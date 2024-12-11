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مدبولي يكشف موعد انتهاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

03:45 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في كل الخطوات الخاصة بجذب الاستثمار، وأنه كان حريصا على متابعة أعمال الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، من خلال زيارة المحطة الرئيسية في مدينة بدر للاطمئنان على الأعمال.

وأضاف "مدبولي"، أن التشديد كان على كل الشركات العاملة بأنه قبل الصيف المقبل ستكون المرحلة الأولى من عملية الربط انتهت.

وأوضح رئيس الحكومة، أن البرنامج سيفيد البلدين في كيفية الاستفادة من قدرات الدولة الأخرى في أوقات الذروة والحمل الأقصى.

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الدكتور مصطفى مدبولي الربط الكهربائي مصر والسعودية الحكومة
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